Sultangazi'de kayan İETT otobüsü nedeni ile yol trafiğe kapandı Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilediİSTANBUL İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken kayarak yoldan çıkan İETT otobüsü ise trafiğin durmasına neden oldu.

Sultangazi'de kayan İETT otobüsü nedeni ile yol trafiğe kapandı

Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi

İSTANBUL İstanbul Sultangazi'de sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken kayarak yoldan çıkan İETT otobüsü ise trafiğin durmasına neden oldu.

İstanbul'da dün etkili olan ve bugün sabah saatlerinde yeniden başlayan kar yağışı Sultangazi'de zaman zaman rüzgarın da etkisiyle tipiye dönerken, bazı ev ve işyerlerinin çatıları uçtu. Cebeci Mahallesi'nde çatıdan kopan parçalar sokaklara savruldu. Esenyurt'ta ise çatıdan kopan tahta bir otomobilin üzerine düşerek camı kırıldı. Sabah saat 08.00 sıralarında tipi şeklinde yağan kar Esentepe ve Gazi Mahallesi arasında ulaşımın tamamen durmasına neden oldu. İsmetpaşa Caddesi üzerinde ise kayarak yoldan çıkan körüklü İETT otobüsü kaldırıma ve bir ağaca çarparak durabildi. Kaza nedeni ile bölgedeki ulaşım yaklaşık 1 saat boyunca sağlanamadı.