Son dakika... Sultangazi'de kar yağışı altında halay kamerada - Haberler

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Son dakika... Sultangazi'de kar yağışı altında halay kamerada

İhlas Haber Ajansı - Hasan Tik - Genel
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Son dakika gelişmesine göre Sultangazi'de kar yağışı altında halay kameradaİSTANBUL Sultangazi'de kar yağışı altında düğün halayı çeken vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'de kar yağışı altında halay kamerada

İSTANBUL Sultangazi'de kar yağışı altında düğün halayı çeken vatandaşlar kameraya yansıdı.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesinde bir çiftin evliliğini kutlamak için toplanan akrabalar düğün sahibinin yaşadığı siteye geldi. Site bahçesinde toplanan kalabalık, davul zurna eşliğinde yağan kara rağmen halay çekti. Grup uzun süre halay çekerken o renkli anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Son dakika... Sultangazi'de kar yağışı altında halay kamerada

Son dakika... Sultangazi'de kar yağışı altında halay kamerada

Son dakika... Sultangazi'de kar yağışı altında halay kamerada

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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