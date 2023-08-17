Sultangazi'de evde akrep paniği Sultangazi'de bir eve giren ve farklı bir evin ise kapısının önünde görülen iki ayrı akrep paniğe neden oldu.

Sultangazi'de evde akrep paniği

İSTANBUL - Sultangazi'de bir eve giren ve farklı bir evin ise kapısının önünde görülen iki ayrı akrep paniğe neden oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Zübeyde hanım mahallesinde bulunan bir binada yaşandı. Daireye giren akrebi gören ev sahipleri şaşkınlık içinde korkarak panik yaşarken o anları ise cep telefonu ile kayıt altına aldılar. Bir süre balkonda dolaşan akrep daha sonra su tahliye giderinin içine girerek gözden kayboldu. Cebeci mahallesinde ise bir binanın girişindeki kaldırımda kedinin mücadele ettiği akrep görenleri şaşkına çevirdi. Yaşanan olayı anlatan

Neriman Mutlu "Gece saat 2 civarlarıydı benim bir tane kedim var normalde onu dışarıya hiç bırakmıyorum sokakta beslediğim hayvan ama gece çıktığımda cama onu almak için baktığımda kedimin burada bir şeyle oynadığını gördüm ve ben de hemen koşarak aşağı indim. Dedim ki en azından hani karaböcek ise falan tutuyorlar bazen alayım dedim öldürmesin sonra kedimin ondan kaçtığını gördüm kıskaçlarını açmış kuyruğunu da dikmiş ilk defa gördüm bir tane siyah akrep. Burası çocuklarımızın oynadığı bir yer bir de sabaha kadar kalsaydı görmeseydik belki de çocuklarımıza da bir zararı olabilirdi. Son günlerde duyuyorum akrep görenleri arkadaş çevremden ama ben hiç görmemiştim ilk defa gözümle şahit oldum çok korkunç bir şey gerçekten. Yukarıya çıktım acaba evede falan girdi mi diye bakmaya başladık içeriye falanda girebiliyor kapıların altı açık çok tehlikeli. Herkesi uyarıyorum buradan gerçekten tedirginim herkes dikkatli olsun bu konuda kapı önlerine kapı girişlerine baksınlar en azından ki böyle bir şeyle karşılaşırsalar ise kendileri tedbir alsınlar" dedi.

Akrebi beslediği kedi sayesinde fark ettiğini belirten Mutlu' "Bu kara zeytinimiz sayesinde akrebi gördük biz. Oynuyordu hem akrebe vuruyor kendisi hem de kaçıyor onun tehlikeli olduğunu biliyor galiba. Kıskaçlarını açmış ona koştuğu zaman o da akrepten kaçmaya çalışıyordu. Bunu almaya inmiştim aşağıya sokakta besliyorum normalde ama binanın girişinde yatıyor köpekler geldiği için korkuyor biraz. En son iki tane genç geldi dedim çocuklar akrep'i alıp bir yere atabilir misiniz onlar da abla atarsak geri gelecek buralarda çocuklar var sokabilir dediler. Sonra bilmiyorum ne yaptılar çocuklara verdim ellerinde kutu gibi şeyin içine koyup götürdüler" diye konuştu.