Sultangazi'de çocuklara ücretsiz ayakkabı dağıtıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de hayırseverler tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına 6 bin çift ayakkabı dağıtıldı.

İstanbul Sultangazi'de 6 yıldır aralıksız olarak ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ücretsiz ayakkabı dağıtan hayırsever 3 hayırsever, bu yıl da geleneği bozmadı. Eski Habibler Mahallesi'nde bulunan ve aynı binada faaliyet gösteren 3 ayrı firma sahibi, aldıkları ortak karar ile bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yaklaşık 300 bin TL değerinde 6 bin çift spor ayakkabı dağıttı.

Firma sahiplerinden Rasim Aksu, "Buradaki insanların gerçekten ihtiyaçları var. Biz de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Tabii ki durumlarını bilemiyoruz. Aralarında zengin olanlar da vardır ama biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar zengin dahi olsalar mutlu olabiliyor bir çift ayakkabı ile. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz amacımız onları mutlu etmek" dedi.

Güllü Surha isimli vatandaş, "Allah razı olsun ilk defa geliyorum çocuklarımızı sevindirdiler 2 çift ayakkabı aldım" dedi.

Meryem Metin ise, "Bu her sene yapılan bir şey bu hayırsever çevremizdeki insanlara çok yardım ediyor. Her sene bize ayakkabımızı dağıtıyor. Allah razı olsun ondan çok teşekkür ederiz 2 kutu ayakkabı aldım" diye konuştu

Atanur Sarıkoç ise, "Allah razı olsun bu adam her zaman veriyor kurban bayramında veriyor, Ramazan bayramında veriyor ve diğer bayramlarda da veriyor. Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.