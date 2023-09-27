31 Mart 2019 Türkiye Yerel Seçimleri kapsamında, il ve ilçelerin belediye başkan seçimi için sandığa gidildi. Bu kapsamda Sultangazi'de görev yapmakta olan belediye başkanı araştırılıyor. Peki,Sultangazi Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kim? Sultangazi Belediye başkanı hangi partiden? İşte detaylar…

Sultangazi Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kim, belediye başkanı hangi partiden?

Sultangazi Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Türkiye Yerel Seçimleri sonuçları ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. 2019 İstanbul Yerel Seçimleri doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçelerin belediye başkanları için oy kullanıldı. Peki, Sultangazi Belediyesi hangi parti, belediye başkanı kim? Sultangazi Belediye başkanı hangi partiden? İşte detaylar…

SULTANGAZİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

Sultangazi, İstanbul Avrupa Yakası'nda bir ilçedir. 2008 yılında Gaziosmanpaşa'ya bağlı 14, Eyüpsultan ve Esenler'e bağlı birer mahallenin katılımıyla kuruldu. 2019 yerel seçimlerinde ise AK Parti'den Abdurrahman Dursun 167 bin 580 oy alarakyüzde 58.52 gibi bir oranla belediye başkanı seçildi. En yakın rakibi olan CHP'den Haluk Bozkurt ise sadece 85 bin 500 oy alarak seçilemedi.

Sultangazi Belediyesi

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti'den Sultangazi Belediye Başkanlığı için yarışmış ve seçimi kazanarak göreve gelmiştir. Seçim sonuçlarına göre Abdurrahman Dursun, 167,580 oy alarak toplam oy sayısının yüzde 58.52'sini elde etmiştir. Bu sonuçlarla Sultangazi Belediye Başkanı olmuş ve göreve başlamıştır.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı. Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Tuba Büyükaslan ile evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır. Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İŞ YAŞAMI

Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda görev yaptı.

Sultangazi Belediyesi

SİYASİ YAŞAMI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu Üyeliğine seçilen Dursun aktif siyasi hayatı başlamış oldu. 2009, 2012, 2015 yıllarında yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim başkanlıklarında görev yaptı.

Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, İstanbul 3. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve halkın büyük teveccühünü alarak, Sultangazi Belediye Başkanı oldu.

Sultangazi Belediyesi

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI HANGİ PARTİDEN?

Sultangazi Belediye Başkanı, AK Parti'den seçilmiştir.