Sultangazi Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dursun Sultangazi Belediyesi hangi partiden?

SULTANGAZİ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sultangazi Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Sultangazi Belediye Başkanı kimdir? Sultangazi Belediye

Başkanı Abdurrahman Dursun hangi partili?

SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman'da dünyaya

geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı.

Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi

Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Tuba Büyükaslan ile evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır.

Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

İŞ YAŞAMI

Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde

hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve

Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye

Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık

Çözüm Kurulu'nda görev yaptı.

SİYASI YAŞAMI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu

Üyeliğine seçilen Dursun aktif siyasi hayatı başlamış oldu. 2009, 2012, 2015 yıllarında

yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre

içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim

başkanlıklarında görev yaptı.

Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, İstanbul 3. Bölge Seçim

Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl

Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.

30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına

seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve

halkın büyük teveccühünü alarak, Sultangazi Belediye Başkanı oldu.

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