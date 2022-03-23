Sultangazi Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Abdurrahman Dursun Sultangazi Belediyesi hangi partiden?
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Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Sultangazi Belediye Başkanı hakkında Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun hangi partili ve Sultangazi Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
SULTANGAZİ, İSTANBUL (Haberler.com) - Sultangazi Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Sultangazi Belediye Başkanı kimdir? Sultangazi Belediye
Başkanı Abdurrahman Dursun hangi partili?
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ABDURRAHMAN DURSUN KİMDİR?
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, 1972 yılında Adıyaman'da dünyaya
geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Adıyaman'da tamamladı.
Adıyaman İmam Hatip Lisesi'nden mezun olan Dursun, 1996 yılında İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
Tuba Büyükaslan ile evli olan Dursun; 2 erkek çocuk babasıdır.
Dursun, iyi derecede İngilizce bilmektedir.
İŞ YAŞAMI
Profesyonel iş yaşamına 1997 yılında başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde
hukuk müşavirliği ve serbest avukatlık yaptı. Birlik Vakfı Hukukçular Kulübü Başkanlığı ve
Adıyaman Dernekler Federasyonu Başkanlığı da yapan Av. Abdurrahman Dursun, Türkiye
Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık
Çözüm Kurulu'nda görev yaptı.
SİYASI YAŞAMI
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın 2006 yılında yapılan kongresinde İl Disiplin Kurulu
Üyeliğine seçilen Dursun aktif siyasi hayatı başlamış oldu. 2009, 2012, 2015 yıllarında
yapılan il kongrelerinde AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Bu süre
içerisinde Teşkilat, Seçim İşleri, Siyasi ve Hukuki İşler ve Yerel Yönetimler birim
başkanlıklarında görev yaptı.
Dursun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde, İstanbul 3. Bölge Seçim
Koordinasyon Merkezi Başkanlığını yürüttü. 2009-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul İl
Başkanlığı temsilcisi olarak, İstanbul Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği yaptı.
30 Mart 2018 tarihinde yapılan AK Parti Sultangazi 4. Olağan Kongresinde ilçe başkanlığına
seçilen Dursun, 31 Mart 2019 tarihli Mahalli İdareler Genel seçimlerinde aday gösterildi ve
halkın büyük teveccühünü alarak, Sultangazi Belediye Başkanı oldu.