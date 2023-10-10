Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun: Sultangazi'yi borçsuz ayağa kaldırdık

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Haberler.com stüdyosuna konuk oldu. Kısa sürede büyük projelere imza attıklarını belirten Başkan Dursun, kendi öz kaynaklarını kullanarak yaptıkları hizmetlerde büyük tasarruf sağladıklarının altını çizdi. 77 vaatle yola çıktıklarını belirten Başkan Dursun, 67 projenin tamamını gerçekleştirdiklerini, 10 projenin ise Büyükşehir projesi olduğunu ve onlarla hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Haberler.com stüdyosunda Melis Yaşar'ın canlı yayın konuğu oldu. Yaptıkları başarılı projelerden bahseden Belediye Başkanı Dursun, kendi öz kaynaklarını kullanarak büyük tasarruf sağladıklarının altını çizdi.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun'un açıklamalarından önemli başlıklar;

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN YARDIM ALMADAN BÜTÜN İŞLERİMİZİ YAPTIK"

2019'daki vaatlerimizi içeren broşürde 77 vaat açıkladık. Bu 77 projenin 10 tanesi Büyükşehir projesidir ve büyükşehirle hareket etmeniz gerekir. Bu projelerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultangazi'ye hiçbir şey yapmadı. Biz hemen hemen bütün yapılarımızı ve imkanlarımızı kendi içimizde hatta büyükşehrin işlerini yaparak ilerliyoruz. O yüzden 10 projeyi kenara ayırıyorum, kaldı 67 proje.

"67 PROJENİN TAMAMINI GERÇEKLEŞTİRDİK"

67 projenin tamamını gerçekleştirdik, hatta 4 katını yaptık. Şu anda yaklaşık olarak 275 projemiz var. Her mahallede parklarımız, kütüphanelerimiz, kültür merkezlerimiz, otoparklarımız var. Yeşil alanlarımızı güçlendiriyoruz ki daha yeni 19 metrekare şehrin göbeğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki ile beraber bir park açılışı yaptık. Problemli bir alanı dönüştürdük.

"YAYLA MAHALLEMİZİN OKUL SORUNUNU ÇÖZDÜK"

Yayla Mahallemizin 25-30 yıl devam eden ve orman alanında kalan bir okul sorunu vardı. Prefabrik bir binaydı ve yağmur yağdığında çocukların ayaklarının sular içerisinde kaldığı bir yapıydı. 2019 yılında yaklaşık 30 yıldır yapılmayan bir binayı sadece belediyemizin imkanlarıyla 19 derslikli, 9 şiddetine dayanıklı bir bina haline getirdik.

"VAATLERİMİZDEN FAZLASINI YAPTIK"

Kreşlerimize Ana kucağı diyoruz. Ana kucağı yapıyoruz, kültür merkezleri yapıyoruz, hizmet binaları yapıyoruz, kütüphaneler yapıyoruz. Toplamda 23 kütüphanemiz var, 7'si özel kitap kafe dediğimiz mahalleye özel mimarisiyle ki İstanbul'da başka bir ilçede yok. Çok özel işleri yapıyoruz. Bunların hepsi vaatlerimizden çok çok fazlası.

"4.5 YIL BOYUNCA HİÇ KREDİ KULLANMADIK, BORÇLANMADIK"

Yaklaşık 4.5 yılda ekonominin daha zor bir sürece geldiği dönemde hiçbir özel ya da kamu bankalarından tek kuruş faizli kredi kullanmamış bir belediye olacağız az kaldı 5 yıl olmasına. Kendi öz kaynaklarımızla süreci yönetmiş olacağız. Öngörülü bir yönetimle hiçbir ihtiyacımız kalmadı. Hem kredi kullanmadık hem de ciddi bir iş yaptık. Ciddi ihaleleri iptal ettik. Mesela bir ilçenin en büyük ihalesi olan çöp toplama ihalesini iptal ettik. Çöp toplama operasyonunda kullanılan bütün araçları kendi öz kaynaklarımızla satın aldık. Biz satın almalarla şehri güçlendiriyoruz. Ambulans ihalesi vardı, iptal ettik. Ambulanslarımızı, hasta nakil araçlarımızı satın aldık. En son 26 tane otobüs satın aldık. Bu yıl 26 tane otobüsle kültür gezilerimizi, şehir içlerine yaptığımız gezileri de iptal etmiş olduk. Bütün bu ihale iptalleri bize şunu gösteriyor, iyi bir yöneticilik vasfını ve ekip çalışmasını ortaya koyuyor artı ciddi bir tasarruf ortaya koyuyor.