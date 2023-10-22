- Sultangazi 4. Erzurum Tanıtım Günleri'ne yoğun ilgi

İSTANBUL - Sultangazi Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 4. Erzurum tanıtım günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Sultangazi Belediyesi'nin Uğur Mumcu mahallesinde kurduğu etkinlik çadırı her hafta farklı bir memlekete ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Önceki hafta düzenlenen Kastamonu tanıtım günlerinin ardından bu hafta ise Erzurum'lu vatandaşlar etkinlik çadırında bir araya gelerek memleketlerine olan özlemi giderip aynı zamanda yöresel ürünleri tatma fırsatı buldu.

Düzenlenen açılış programına Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, İstanbul Valisi Davut Gül, önceki dönem bakanlardan İdris Güllüce, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Sultangazi Kaymakamı, Mahmut Kaşıkçı, ve Sultangazili vatandaşlar katıldı. Program öncesinde etkinlik çadırına gelen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Erzurum yöresine ait ürünlerin satışının yapıldığı çadırları tek tek gezerken İsrail tarafından Filistin'e yönelik yapılan saldırılar nedeniyle program kapsamındaki müzik dinletileri ise kısıtlamalı olarak gerçekleştirildi. Kurdele kesim töreni ve konuşmaların öncesinde ise vatandaşlara katılımcılara Erzurum'un tarihi ve tanıtım filmi izletildi. Etkinlik alanında satışı gerçekleştirilen Cağ kebabı ve Kadayıf dolması ise tatlısı büyük ilgi gördü.

"Güzel geçiyor çok daha güzel geçecek inşaallah"

Etkinlikte konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Kıymetli Sultangazililer hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sultangazi'de yöresel günlerimiz, memleket günlerimiz büyük bir hızla devam ediyor. Bugünde Erzurumlular ile yöresel günlerin tadını paylaşıyoruz, coşkusunu paylaşıyoruz. Çok güçlü geçiyor Malatya ile başladık Kastamonu ile devam etti bugün ise Erzurum ile inşaallah güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Sonrasında Ocak 15'e kadar belkide Ocak'ın sonuna kadar yöresel günlerimiz, memleket günlerimiz dolayısı ile özlemimiz Sultangazi'de sona erecek diyoruz. Hem insanlar, hemşehrilerimiz birbirlerini burada görmüş olacaklar, muhabbetini paylaşacaklar, dostluğu paylaşacaklar, arkadaşlarını burada görmüş olacaklar. Tabiki örf ve adetlerimizi, gelenek göreneklerimizi, yeme içmeye dair kültürümüzü de burada yaşatmaya gayret ediyoruz. Esasında güzel bir muhabbet sofrası oluşturmaya çalışıyoruz Sultangazi'de ve bu muhabbet sofrasına hem Sultangazilileri, hemde İstanbul'da bulunan bütün hemşehrilerimizi bugün Erzurum olması hasebiyle Erzurum'lu hemşehrilerimizi Sultangazi'deki bu etkinlik alanına bekliyoruz. Güzel geçiyor, çok daha güzel geçecek inşaallah programlarımız olacak" dedi.