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Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü?

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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde korkunç bir intihar olayı yaşandı. İlçedeki AVM'ye giden genç bir adam alışveriş merkezinin 2. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Peki, Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü?

İstanbul Sultanbeyli'de bir AVM'nin 2. katına çıkan çıkan genç bir adam henüz bilinmeyen nedenden dolayı kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Öte yandan intihar sonrası cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahsın kanlar içinde yerde yattığı ve vatandaşların korku dolu bakışlarla olayı takip ettiği görüldü. Sultanbeyli hangi AVM'de intihar edildi? İntihar eden kim, öldü mü?

SULTANBEYLİ HANGİ AVM'DE İNTİHAR EDİLDİ?

İstanbul Sultanbeyli'de bir AVM'nin 2. katına çıkan çıkan genç bir adam henüz bilinmeyen nedenden dolayı kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şahsın hayatını kaybettiği iddia ediliyor. Öte yandan intihar sonrası cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde şahsın kanlar içinde yerde yattığı ve vatandaşların korku dolu bakışlarla olayı takip ettiği görüldü.

Haberler.com'un ulaştığı bilgilere göre AVM'nin balkonundan zemine atlayan şahıs hayatını kaybederken, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde intihar sonrası yaşanan panik anları yer aldı.

Alışveriş için aynı binada bulunan vatandaşlar korkunç olaya anbean tanıklık ederken, servis edilen videoda şahsın aşağı atladıktan sonra kanlar içinde kaldığı ve çevresindeki insanların çaresizce sağlık ekiplerinin gelmesini bekledikleri görüldü.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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