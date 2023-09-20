Sultanbeyli'de Yüksekten Kanala Düşen Otomobilin Sürücüsü Yara Almadan Kurtuldu
Sultanbeyli'de Adil Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 17 yaşındaki sürücü yüksekten kanala düşen otomobilden yara almadan kurtuldu. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sultanbeyli'de yüksekten kanala düşen otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü, yara almadan kurtuldu.
Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi'nde ilerleyen 20 HK 555 plakalı otomobil, sürücü İbrahim Yuşa S'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 3 metre yükseklikten kanala düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ehliyetsiz sürücü İbrahim Yuşa S, otomobilden çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Sürücü yara almazken araçta hasar oluştu.
Ekipler otomobili bulunduğu yerden kaldırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Otomobil