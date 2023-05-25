Sultanbeyli'de Panelvan ile Otomobilin Çarpıştığı Kaza Kamerada

SULTANBEYLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini keybettiği kapalı kasa minibüs ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Battalgazi Mahallesi, Tabip Sokakta meydana geldi. İddiaya göre; 34 KE 4250 plakalı kapalı kasa minibüs sokakta ilerlediği sırada, Kızılelma Sokak kesişimindeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil savruldu. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.