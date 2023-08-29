Sultanbeyli'de Otomobil Emlak Ofisine Daldı

? SULTANBEYLİ'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü emlak ofisine girdi. Kazada yaralanan olmazken, otomobilin kaldırıma çıkıp emlak ofisine daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abdurrahman Gazi Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. 34 AJF 127 plakalı otomobille caddede ilerleyen sürücü Arzu A., iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetti.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. Otomobilin emlak ofisine girdiği anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.