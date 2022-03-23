Sultanbeyli Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin Sultanbeyli Belediyesi hangi partiden?

Sultanbeyli Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar

yapılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gündemin en çok merak edilen

isimlerinden biri oldu. Peki, Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir? Sultanbeyli

Belediye Başkanı Hüseyin Keskin hangi partili?

Sultanbeyli BELEDİYE BAŞKANI Hüseyin Keskin KİMDİR?

1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme

üzerine yaptı. Siyaset hayatına Refah Partisi Turgut Reis Mahalle Yönetimi'nde başlayarak

2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile devam etti. Bu süre içinde

Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini

yürüttü. 4 Mart 2006 tarihinde yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına

seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 2009-2014 yerel seçimlerinde

Sultanbeyli Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti

tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini

alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.

İnsan Odaklı Yönetim

Keskin'in ilçeye hizmetteki en önemli düsturu, insan odaklı yönetim. İnsanı merkeze almayı

şiar edinen Keskin, bu düşünceyle vatandaşın ihtiyaçlarını, fikirlerini, önerilerini son derece

önemsiyor, eleştirileri Sultanbeyli'yi geleceğe taşımak adına bir fırsat olarak değerlendiriyor

ve hizmet rotasını buna göre belirliyor.

Hedef: Değerlerine Sahip Çıkan ve Gelişen Sultanbeyli

Keskin, İstanbul'un girizgâhı olan Sultanbeyli'nin, gelişme yolunda hızla ilerleyen,

vatandaşının yaşam kalitesini her geçen gün yükselten bir ilçeye dönüşmesi için çaba sarf

ediyor. Vatandaşların gururla "Ben Sultanbeyli'de oturuyorum!" diyebilmesini isteyen Keskin'in

hedefi; Anadolu'dan İstanbul'a gelenleri karşılarken bu kültür şehrine dair fikir verebilen,

değerlerini yitirmemiş ve sürekli gelişen bir Sultanbeyli.

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