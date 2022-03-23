Sultanbeyli Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Hüseyin Keskin Sultanbeyli Belediyesi hangi partiden?
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı hakkında Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin hangi partili ve Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Sultanbeyli Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar
yapılan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin gündemin en çok merak edilen
isimlerinden biri oldu. Peki, Sultanbeyli Belediye Başkanı kimdir? Sultanbeyli
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin hangi partili?
Sultanbeyli BELEDİYE BAŞKANI Hüseyin Keskin KİMDİR?
1972 yılında Erzincan'da doğdu. Lisans eğitimini ilahiyat, yüksek lisans eğitimini ise işletme
üzerine yaptı. Siyaset hayatına Refah Partisi Turgut Reis Mahalle Yönetimi'nde başlayarak
2002 yılında AK Parti Sultanbeyli Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ile devam etti. Bu süre içinde
Halkla İlişkiler Başkanlığı, Teşkilat Başkanlığı ve Siyasi ve Hukuki İşleri Başkanlığı görevlerini
yürüttü. 4 Mart 2006 tarihinde yapılan kongrede, AK Parti Sultanbeyli İlçe Başkanlığına
seçildi. Bir sonraki kongreye kadar bu görevini sürdürdü. 2009-2014 yerel seçimlerinde
Sultanbeyli Belediye Başkanlığına seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti
tarafından aday gösterilen Hüseyin Keskin, ilçe sakinlerinin büyük çoğunluğunun desteğini
alarak yeniden Belediye Başkanı seçildi. Keskin, evli ve 4 çocuk babasıdır.
İnsan Odaklı Yönetim
Keskin'in ilçeye hizmetteki en önemli düsturu, insan odaklı yönetim. İnsanı merkeze almayı
şiar edinen Keskin, bu düşünceyle vatandaşın ihtiyaçlarını, fikirlerini, önerilerini son derece
önemsiyor, eleştirileri Sultanbeyli'yi geleceğe taşımak adına bir fırsat olarak değerlendiriyor
ve hizmet rotasını buna göre belirliyor.
Hedef: Değerlerine Sahip Çıkan ve Gelişen Sultanbeyli
Keskin, İstanbul'un girizgâhı olan Sultanbeyli'nin, gelişme yolunda hızla ilerleyen,
vatandaşının yaşam kalitesini her geçen gün yükselten bir ilçeye dönüşmesi için çaba sarf
ediyor. Vatandaşların gururla "Ben Sultanbeyli'de oturuyorum!" diyebilmesini isteyen Keskin'in
hedefi; Anadolu'dan İstanbul'a gelenleri karşılarken bu kültür şehrine dair fikir verebilen,
değerlerini yitirmemiş ve sürekli gelişen bir Sultanbeyli.