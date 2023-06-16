Sultanahmet Camii'nde Abdest Alma Alanı Zifiri Karanlıkta Kaldı

Sultanahmet Camii'nin ışıklandırma sistemleri ile güzel bir görüntüye kavuşturulması sonrası, abdest alma alanı zifiri karanlıkta kaldı. Bir genç ise abdest almak için yanında getirdiği elektrikli scooter'ın ışığını kullandı. Vatandaşlar duruma tepki göstererek, caminin tarihi dokusuna zarar vermeden küçük bir aydınlatma yapılması gerektiğini ifade etti.

Sultanahmet Camii'nde ışık skandalı

İSTANBUL İstanbul'un en önemli sembol yapılarından tarihi Sultanahmet Camii ışıklandırma sistemleri ile sadece güzel bir görüntüye kavuşturulurken, cami cemaatinin abdest almak için kullandığı alan zifiri karanlığa mahkum edildi. Bir genç ise abdest almak için yanında getirdiği elektrikli scotterin ışığını kullandı.

Yerli ve yabancı turistlerin gözde ziyaret yerlerinden olan tarihi yarımada içerindeki Sultanahmet Camii restorasyonun ardından ışıklandırma sistemleri ile donatıldı. Caminin tüm güzelliğini ortaya çıkaran ışıklandırma sistemlerinde vatandaşlar düşünülmemiş ve adeta abdest almak için karanlığa mahkum edilmiş. Caminin hemen altında bulunan abdest alma yerlerinde gelen vatandaşlar zifiri karanlık içerisinde abdest almaya çalışıyor. Bir genç ise yanında getirdiği elektrikli scooter'in ışığı ile abdest alırken görüntülendi. Vatandaşlar ise duruma tepki göstererek, tüm cami güzel bir şekilde aydınlatılmış buraya küçük bir aydınlatılma yapılabilir, caminin tarihi dokusuna zarara vermeden rahatça abdest alınması sağlanabileceğini ifade etti.