Sultan Raev kimdir? Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Sultan Raev'in hayatı ve biyografisi!

13 Ekim Masterchef konuklarından birisi Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev olacak. Program başlamadan önce izleyiciler, Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? merak etti. Peki, Sultan Raev kimdir? İşte detaylar...

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Sultan Raev'in hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Sultan Raev kimdir? Türksoy Genel Sekreteri Sultan Raev kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

SULTAN RAEV KİMDİR?

Sultan Raev; (13 Temmuz 1958, Oş, Kırgızistan SSC), Kırgız devlet görevlisi, edebiyatçı ve yazar. 31 Mart 2022 tarihinden beri Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri olarak görevine devam etmektedir.

Sultan Raev doğum tarihi : 13 Temmuz 1958

Sultan Raev kaç yaşında : 64 yaşında

Sultan Raev nereli : Kırgızistan

Sultan Raev mesleği ne : TÜRKSOY Genel Sekreteri, Devlet görevlisi, Edebiyatçı, Yazar

Raev 13 Temmuz 1958 tarihinde Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Oş şehrinin Kara-Suu ilçesinin Jooş köyünde dünyaya geldi. 1979 yılında "Kırgızistan Kültürü" gazetesinde iş hayatına başladı ve 1984 yılında Kırgızistan Devlet Üniversitesi'nin gazetecilik bölümünden mezun oldu.

Yazarlık alanında çeşitli eserleri bulunan ve 14 devlet, çeşitli vakıf ve uluslararası kuruluşların ödüllerine sahip olan Raev 2011 yılında halk yazarı unvanına sahip oldu.

2002-2020 yılları arasındaki Kırgızistan hükûmetlerinde eğitim ve kültür bakanlıklarında, komisyon başkanlıkları, bakan yardımcılığı ve bakanlık görevlerinde bulundu. 31 Mart 2022 tarihinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'nın Genel Sekreterliği görevini Düsen Kaseinov'dan devraldı.

Kırgızca, Rusça, Türkçe ve İngilizce bilen Raev evlidir.