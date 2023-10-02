Sultan filmi oyuncuları kimler? Sultan Hint filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları!

Show Tv ekranlarında yayınlanan Sultan filminin konusu merak konusu oldu. Filmseverler, Sultan filminin oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. Peki, Sultan Hint filmi oyuncuları kimler? Sultan filmi konusu ne? İşte detaylar...

Sultan filminde profosyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hayatı ele alınmaktadır. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken Sultan filminin oyuncu kadrosu araştırılan konular arasında yer alıyor. İzleyiciler, filmin kaç yılında çekildiğini ve konusunu araştırmaya başladı. Peki, Peki, Sultan Hint filmi oyuncuları kimler? Sultan filmi konusu ne? Sultan filmi oyuncuları! Detaylar haberimizde..

SULTAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kubbra Sait

Salman Khan

Anushka Sharma

Randeep Hooda

SULTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasında aşk da zamanla körüklenmeye başlar...