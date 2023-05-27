Sultan filmi nasıl bitiyor? Sultan Hint filmi final sahnesi İZLE! Sultan filmin sonunda ne oluyor?

Star Tv'de yayınlanan Sultan filminin sonu merak konusu oldu. Filmseverler, Sultan filminin son sahnesini araştırmaya başladı. Peki, Sultan sonunda ne oluyor? Sultan final sahnesi nasıl? Sultan filmi nasıl bitiyor? Detaylar haberimizde...

Sultan filminde profosyonel ve kişisel hayatında sorunlarla boğuşan dövüşçü Sultan Ali Khan'ın hayatı ele alınmaktadır. Hint filmi olan Sultan'ın sonu merak konusu oldu.Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Sultan filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Sultan sonunda ne oluyor? Sultan Hint filminin final sahnesi nasıl? Sultan filmi nasıl bitiyor? İşte, Sultan final sahnesi!

SULTAN FİLMİ OYUNCU KADROSU!

Kubbra Sait

Salman Khan

Anushka Sharma

Randeep Hooda

SULTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Haryanalı boksör küçük köyünden çıkarak dünyayı yerinden oynatacak bir boksöre dönüşüyor. Sultan'la aynı küçük kasabada yaşayan cesur ve yine kendince hayalleri olan Aarfa'nın arasında aşk da zamanla körüklenmeye başlar...