Sultanahmet Cami kimin eseri? Hangi ünlü yapı Mimar Sinan'ın bir eseri değildir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları!

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangi ünlü yapı Mimar Sinan'ın bir eseri değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİ ÜNLÜ YAPI MİMAR SİNAN'IN BİR ESERİ DEĞİLDİR?

A: Yahya Efendi Türbesi

B: Büyükçekmece Köprüsü

C: Cihangir Camii

D: Sultanahmet Camii

Cevap : D

Sultan Ahmet Camii veya Sultânahmed Camiî, 1609-1617 yılları arasında Osmanlı Padişahı I. Ahmed tarafından İstanbul'daki tarihî yarımadada, Mimar Sedefkâr Mehmed Ağa'ya yaptırılmıştır.