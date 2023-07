Sulli yaşıyor mu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu Goo Hara'nın evinde ölü bulunması, Güney Kore kökenli pop müzik (K-Pop) endüstrisi ve gruplarıyla ilgili süregelen tartışmaları alevlendirmişti. Sulli yaşıyor mu? K-Pop yıldızı Sulli öldü mü, saklanıyor mu? Sulli nerede saklanıyor?

SULLİ YAŞIYOR MU?

Polis, aktris, şarkıcı ve eski K-pop grubu üyesi 25 yaşındaki Sulli'nin 14 Ekim 2019 tarihinde evinde ölü bulunduğunu söylemesinin ardından olay yeri inceleme yapıldı. Associated Press'e göre Seongnam Sujeong Polis Departmanından bir yetkili olan Kim Seong-tae, Sulli'nin menajerinin onu Güney Kore'nin Seongnam kentindeki evini kontrol ederken, Sulli'nin telefonlara cevap vermemesi üzerine bulduğunu söyledi.

"Soruşturma devam ediyor ve ölüm nedeni hakkında varsayımlarda bulunmayacağız" dedi ve herhangi bir intihar belirtisi olmadığını da sözlerine ekledi. Yetkililer intihar notu bulamadıklarını ve evdeki güvenlik kamerası görüntülerinde izinsiz giriş izine rastlanmadığını söyledi.

Sulli, ani ölümünden bir gün önce bir reklam filmi çekerken görülmüş, bu yüzden vefatından önceki davranışları onun depresif ya da sıkıntılı olduğunu ima etmiyordu. Sulli'nin cesedi daha sonra yerel bir hastaneye götürüldü ve aile daha sonra SME Entertainment aracılığıyla, onun ölümü ve cenazesiyle ilgili tüm detayları halkın gözünden uzak tutmak istediklerini belirten bir açıklama yaptı. K-Pop yıldızı, Güney Kore'nin bir K-Pop yıldızı ve hayranları hakkındaki algısına pek uymayan bir rapçiyle olan ilişkisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmıştı.

Şarkıcı daha sonra bir Instagram hikaye videosunda, ilişkisini halka açıkladıktan sonra en yakın arkadaşlarının onu terk ettiğini açıklamıştı. Aynı şey yüzünden gruptan ayrıldığını da kabul etmişti.

Ancak ünlü yıldızın izine bir daha rastlanmadı. Bu nedenle yaşadığına dair bir belirti bulunmuyor.

SULLİ KİMDİR?

Sulli, gerçek adıyla Choi Jin-ri (29 Mart 1994 - 14 Ekim 2019), Güney Koreli bir şarkıcı, oyuncu ve modeldir. İlk olarak 2005 yılında oyunculuk kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştır. Daha sonra SM Entertainment tarafından keşfedildi ve 2009 yılında Güney Koreli kız grubu f(x)'in üyesi olarak çıkış yaptı.

Müzik kariyerinin yanı sıra Sulli, birçok televizyon dizisinde ve filmlerde yer aldı. Önemli projeleri arasında "To the Beautiful You" (2012) ve "Fashion King" (2014) yer alıyor. Ayrıca "Real" (2017) adlı bir filmde de rol aldı.

Sulli'nin bir diğer önemli etkinliği, sosyal medyada açık ve cesur bir şekilde görüşlerini paylaşmasıydı. Kadın hakları, cinsiyet eşitliği ve kişisel ifade özgürlüğü gibi konular hakkında aktif olarak konuşuyor ve sosyal medyada sesini duyuruyordu.

Ne yazık ki, Sulli 14 Ekim 2019 tarihinde yaşamına son verdi. Ölümü, Güney Kore'nin eğlence endüstrisindeki zorlu çalışma koşullarının ve sanatçıların çevrimiçi tacize maruz kalmasının gündeme gelmesine neden oldu. Sulli'nin ani ölümü, Güney Kore'deki sanatçıların zorlukları ve zihinsel sağlık konuları üzerine geniş çapta bir tartışma başlattı.