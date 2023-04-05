Dışişleri Bakanlığı, Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatıldığını duyurdu. Peki, Süleymaniye Uluslararası Havalimanı nerede, hangi ülkede?

Dışişleri Bakanlığı, 3 Nisan itibarıyla Türk hava sahasının Irak Süleymaniye Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına kapatıldığını duyurdu. Süleymaniye Uluslararası Havalimanı nerede, hangi ülkede?

SÜLEYMANİYE HAVALİMANI NEREDE?

Süleymaniye Havalimanı. Irak'ın Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye şehrinde yer alan havalimanı, şehirden 15 km uzaklıkta olup yolcu ve kargo hizmeti vermektedir. Gelen yolcu, giden yolcu ve VİP terminalleri olmak üzere üç tane terminali vardır.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Türk hava sahası, Irak Süleymaniye Uluslararası Havalimanı'nı iniş/kalkış için kullanacak hava araçlarının kullanımına 3 Nisan itibarıyla kapatılmıştır. Sözkonusu karar, Süleymaniye'de PKK terör örgütünün faaliyetlerinin yoğunlaşması, terör örgütünün havalimanına nüfuz etmesi ve böylece uçuş güvenliğinin tehdit edilmesi çerçevesinde alınmıştır. İlk aşamada 3 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olması öngörülen karar, anılan tarihe kadar yakından izleyeceğimiz gelişmeler ışığında tekrar gözden geçirilecektir."