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Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli?

Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli?
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Son günlerde kayıp haberleriyle gündemde olan Van'da yeni bir kayıp vakası daha yaşandı. Elazığ'da yaşayan ve son olarak Van'da görülen 16 yaşındaki Süleyman Yetik'ten haber alınamıyor. Peki, Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli?

Van şehrindeki bir ailenin 16 yaşındaki oğlu, Süleyman Yetik'ten kısa bir süre önce kopan iletişim, endişeye neden oldu. Peki, Süleyman Yetik kimdir, Süleyman Yetik kaç yaşında nereli?

SÜLEYMAN YETİK KİMDİR?

16 Ekim Çarşamba gününden itibaren haber alınamayan Yetik'in Pazartesi ve Salı günleri de okula gitmediği öğrenildi. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan Süleyman Yetik için kayıp ihbarında bulunuldu.

Van'da 16 yaşındaki Süleyman Yetik'in kaybolması üzerine ailesi, Van Büyükşehir Belediyesine kayıp ihbarında bulundu. Gençten bir süredir haber alınamadığı belirtilirken, ailesinin endişeleri giderek artıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Fotoğraftaki genç Süleyman Yetik. 16-17 yaşlarında. Ailesi Süleyman'dan bir süredir haber alamıyor. En son Van'da görüldüğüne yönelik bilgi belediyemize ulaşmıştır. Süleyman Yetik'i görenlerin sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla veya 444 44 65 numaralı çağrı merkezimize bilgi vermesi önemle rica olunur" Denildi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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