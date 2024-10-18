Süleyman Yetik bulundu mu? Süleyman Yetik öldü mü, yaşıyor mu?

Son günlerde kayıp haberleriyle gündemde olan Van'da yeni bir kayıp vakası daha yaşandı. Elazığ'da yaşayan ve son olarak Van'da görülen 16 yaşındaki Süleyman Yetik'ten haber alınamıyor. Süleyman Yetik bulundu mu? Süleyman Yetik öldü mü, yaşıyor mu?

SÜLEYMAN YETİK BULUNDU MU?

2 gündür haber alınamayan Yetik'in Pazartesi ve Salı günleri de okula gitmediği öğrenildi. Ailenin tüm aramalarına rağmen ulaşılamayan Süleyman Yetik için kayıp ihbarında bulunuldu.

Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucunda Yetik'in Hozat garajında görüldüğü tespit edildi. Aile üyeleri ise Yetik'in en son Van otogarında görüldüğünü ifade etti.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada; "Fotoğraftaki genç Süleyman Yetik. 16-17 yaşlarında. Ailesi Süleyman'dan bir süredir haber alamıyor. En son Van'da görüldüğüne yönelik bilgi belediyemize ulaşmıştır. Süleyman Yetik'i görenlerin sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla veya 444 44 65 numaralı çağrı merkezimize bilgi vermesi önemle rica olunur" Denildi.