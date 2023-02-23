Oyuncu Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Süleyman Yağcı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...

'Fıs Fıs İsmail' lakaplı Süleyman Yağcı video çekip seçimler için çağrı yaptı: Felaket olur

Süleyman Yağcı, Fıs Fıs İsmail lakabıyla tanınmaktadır. Çocuklar Duymasın dizisiyle adından söz ettiren Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…

SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?

Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.

SÜLEYMAN YAĞCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1995 Çiçek Taksi

1996 Kara Melek

1999 Ayrılsak da Beraberiz

1999 Yılan Hikâyesi

2000 Dikkat Bebek Var

2000 Eyvah Kızım Büyüdü

2000 Üvey Baba

2002 Reyting

Çocuklar Duymasın

2004 Çocuklar Ne Olacak

2005 Kadın Her Zaman Haklıdır

2005 Saklambaç

2005 Emret Komutanım

2006 Doktorlar

2006 Güldünya

2008 Gece Gündüz

2009 Geniş Aile

2015 Zeyrek ile Çeyrek