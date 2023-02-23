Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı hangi dizilerde oynadı?
Gündem Haberleri
Oyuncu Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Süleyman Yağcı kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı hangi dizilerde oynadı? İşte detaylar...
Süleyman Yağcı, Fıs Fıs İsmail lakabıyla tanınmaktadır. Çocuklar Duymasın dizisiyle adından söz ettiren Süleyman Yağcı kimdir, kaç yaşında ve İnstagram hesabı nedir araştırılıyor. Peki, Süleyman Yağcı kimdir? Süleyman Yağcı kaç yaşında, nereli? Süleyman Yağcı hangi dizilerde oynadı? Detaylar haberimizdedir…
SÜLEYMAN YAĞCI KİMDİR?
Süleyman Yağcı, 23 Ağustos 1964 tarihinde Rize ilinde doğmuştur. Süleyman Yağcı'nın asıl mesleği ambulans şoförlüğüdür, ancak ambulans şoförlüğünün yanında oyunculuk da yapmaktadır. Süleyman Yağcı, bugüne kadar çeşitli dizi ve filmlerde rol almıştır. Süleyman Yağcı, özellikle Çocuklar Duymasın isimli dizide uzun yıllar boyunca canlandırdığı Fıs Fıs İsmail karakteri ile tanınmıştır. Süleyman Yağcı, Emine Yağcı ile evlidir.
SÜLEYMAN YAĞCI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1995 Çiçek Taksi
1996 Kara Melek
1999 Ayrılsak da Beraberiz
1999 Yılan Hikâyesi
2000 Dikkat Bebek Var
2000 Eyvah Kızım Büyüdü
2000 Üvey Baba
2002 Reyting
Çocuklar Duymasın
2004 Çocuklar Ne Olacak
2005 Kadın Her Zaman Haklıdır
2005 Saklambaç
2005 Emret Komutanım
2006 Doktorlar
2006 Güldünya
2008 Gece Gündüz
2009 Geniş Aile
2015 Zeyrek ile Çeyrek