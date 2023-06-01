28 Mayıs Pazar günü yapılan 2. tur seçimini kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cuma günü yemin töreninden sonra akşam saatlerinde ya da en geç cumartesi günü yeni kabineyi açıklaması bekleniyor. Peki, Süleyman Soylu yeni kabinede olacak mı? Süleyman Soylu tekrar kabinede görev alacak mi?

Ankara kulisleri bu iddia ile çalkalanıyor! Bakan Soylu yeni kabinede yok, işte yerine geçeceği konuşulan isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni dönemde kabinede olmayacağı yerine ise Ankara Valisi Vasip Şahin'in geçeceği konuşuluyor. Peki, Süleyman Soylu yeni kabinede olacak mı? Süleyman Soylu tekrar kabinede görev alacak mi?

SÜLEYMAN SOYLU YENİ KABİNEDE OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis çalışmalarını ve komisyonları daha da aktif hale getirmek istediği ve partide üç dönem kuralı nedeniyle başlayan yenilenmeyi burada da sürdürmek isteyeceği kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. Milletvekili seçilen bakanlara Meclis dışında bu nedenle görev vermeyeceği söyleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede değişiklik sinyali verirken, gözler bakanlık görevini üstelenecek yeni isimlere çevrildi. Yeni dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabinede yer almayacağı öne sürülüyor. Kulislerde Soylu'nun yerine Ankara Valisi Vasip Şahin'in görevi üstleneceği konuşuluyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI SAYISI ARTABİLİR

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını da artırabileceği konuşulanlar arasında. Güvenlik ve ekonomiden sorumlu iki cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kesin gözüyle bakılırken, bu sayının 5 civarında olması da muhtemel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere birkaç ismi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirebileceği söyleniyor.