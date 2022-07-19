Süleyman Soylu kuzeni kim? Sefa Dönmez kimdir?

Of Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez, Trabzon'un Of ilçesinde silahlı saldırıya uğradı. Süleyman Soylu Yeğeni kim? Sefa Dönmez kimdir?

SÜLEYMAN SOYLU KUZENİ KİM?

İhbarla olay yerine giden sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada saldırganın silahı ile birlikte yakalandığı ve adli makamlara teslim edildiği duyuruldu.