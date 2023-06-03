TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Süleyman Soylu'nun yeni görevi nedir? Süleyman Soylu'nun yerine kim geldi, hangi isim geldi? Süleyman Soylu milletvekili mi? Süleyman Soylu kimdir, görevi nedir?

Süleyman Soylu'nun yeni görevi nedir? Süleyman Soylu'nun yerine kim geldi, hangi isim geldi? sorularına yanıt aranıyor. Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Süleyman Soylu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildi. Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul 2. Bölge'den milletvekili oldu.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN YERİNE KİM GELDİ?

Yeni kabine şu şekilde açıklandı:

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Bakanı: Osman Aşkınbak Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı : Ali Yerlikaya

: Ali Yerlikaya Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

21 Kasım 1969 tarihinde İstanbul'da doğdu. Plevne Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

1987 yılında siyasete atıldığı Gençlik Kolları'nda İlçe Başkanı ve İl Başkan yardımcılığı yaptı.

1995-1999 yılları arasında Gaziosmanpaşa İlçe Başkanlığı, 1999-2002 arasında ise İstanbul İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

6 Ocak 2008 ve 16 Mayıs 2009 tarihleri arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

Bir süre siyasete ara verdikten sonra 12 Eylül 2010 Referandumunda "evet" tercihini anlatmak üzere Türkiye'yi dolaşarak "Demokrasi Buluşmaları" adını verdiği bir dizi seminer düzenledi.

2012 Yılında AK Parti'ye katılan Süleyman Soylu 4. Olağan Genel Kurulu'nda MKYK üyeliğine, ardından AR-GE'den sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Daha sonra 2014 yılında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Süleyman Soylu, 25 ve 26. Dönem AK Parti Trabzon Milletvekili, 24 Haziran 2018'de yapılan Milletvekilliği Genel Seçimleri'nde de 27. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş; 64. ve 65. Hükümetlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, 1 Eylül 2016 tarihinden itibaren de yine 65. Hükümette ve ardından 66. Hükümette de İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştır.

Süleyman Soylu 67. Hükümet'te yeniden İçişleri Bakanı olarakgörev yaptı.

1994 Yılında sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren bir aile şirketi kuran Süleyman Soylu evli ve iki çocuk babasıdır.