Son günlerde yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olduktan sonra bir süredir dinlenen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz gün bastonla yürürken görüntülendi. Peki, Süleyman Soylu neden baston kullanıyor? Süleyman Soylu baston kullanma sebebi ne, hastalığı ne?

Kahramanmaraş merkezli iki deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından bölgeye intikal ederek çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yoğun tempo nedeniyle rahatsızlanmıştı. Peki, Süleyman Soylu neden baston kullanıyor? Süleyman Soylu baston kullanma sebebi ne, hastalığı ne?

SÜLEYMAN SOYLU NEDEN BASTON KULLANIYOR?

Yaşadığı şiddetli bel rahatsızlığı nedeniyle tedavi olacağı ve bir süre dinleneceği açıklanan Bakan Soylu, geçtiğimiz akşam da Kahramanmaraş'ta bir iftar programında görüntülenmişti. Program sırasında kaydedilen görüntülerde Bakan Soylu'nun yaşadığı rahatsızlık nedeniyle elinde bastonla yürüdüğü dikkatlerden kaçmamıştı.

Rahatsızlığının ardından ilk kez konu hakkında CNN Türk'ten Fulya Öztürk'e konuşan Bakan Soylu, "Allah herkese sağlık versin. Her şeyin başı sağlık. 15 yaşından beri bel fıtığım var, 38 yıldır bu benim arkadaşım. Son zamanlarda iyice kötüleşti. Soğuk aldık galiba. Ondan dolayı kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda iyi durumdayım. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum." ifadelerini kullandı.