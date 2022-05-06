Süleyman Soylu ne dedi? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT ekranlarında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Suriyeli mültecileri konusunda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında gelen bir soruya sinirlenen Soylu, sert ifadeler kullandı. Peki, Süleyman Soylu ne dedi? Süleyman Soylu Ümit Özdağ'a ne dedi? Süleyman Soylu Ümit Özdağ tartışması detayları haberimizde...

SÜLEYMAN SOYLU NE DEDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın ismini duyunca çok sinirlendi. Özdağ'ın iddialarına cevabı hakkındaki soruyu reddeden Soylu, "Adam yerine koymam. Hayvandan aşağı biridir. Sormayın, burayı terk ederim" diyerek tepki gösterdi.

"HAYVANDAN AŞAĞI BİRİDİR"

Soruyu kabul etmeyen Soylu, "Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaaçık bellidir" dedi.

"HAYSİYETSİZ ADAM"

Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "İtibarımızı onunla bir araya getirir miyiz ya? Haysiyetsiz adam. Ümit Özdağ'ın yaptığı Soros taktiğidir."

ÜMİT ÖZDAĞ YANIT VERDİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Soros' suçlamasına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaşan Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." dedi.

"SESSİZ İSTİLA BİR EDEBSİZLİKTİR"

Soylu, "Sessiz İstila bir edepsizliktir. Bir yalandır ve bunu ortaya koyup bunu sosyal medya üzerinden toplumu tahrik eden ve direkt hükümeti hedef alan saldırı ile karşı karşıyayız. Bot hesaplar ile kamuoyu oluşturmaya çalışılıyor" dedi.

"ÜMİT ÖZDAĞ'IN YAPTIĞI SOROS TAKTİĞİDİR"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ için ağır ifadeler kullanan Soylu, "Ümit Özdağ bu filmi nasıl finanse etmiş. Bu Soros taktiğidir. Bu vatandaşımızı korkutmaya yönelik bir süreci tetiklemeye çalıştılar. Bunların insanlık ile alakası yok. Bunlar için İslam'ın güzel sözleri var. Hayvandan aşağıdır. Böyle tipler. Evet bir problem var. 4 milyon sığınmacı var Türkiye'de. Dünyada en çok sığınmacı olan ülkeyiz. Ama yalan üzerinden değerlendirerek insanları birbirine kırdırıyorlar. Siz insan değilsiniz. Siz insanlık sıfatından çıkmışsınız. Lübnan'da çekilen görüntüler Türkiye'de çekilmiş gibi gösterildi." şeklinde konuştu.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN JET YANIT

Soylu'nun 'Soros' suçlamasına Ümit Özdağ'dan ise yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, George Soros'la çekilen fotoğrafını paylaştı. Paylaşımına bir de not düşen Özdağ, "Soylu, Özdağ Soros taktikleri uyguluyor demiş. Soros taktiklerini kimin uyguladığını biliyoruz. Zafer Partisi, öğrenmesi gerekenleri Soros'tan değil, Toros'tan (Denktaş) ve onun temsil ettiği gelenekten öğrendi." ifadelerini kullandı.

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