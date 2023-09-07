Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, 2022 yılında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sarf ettiği hakaret içerikli konuşma nedeniyle mahkemelik olmuştu. Kılıçdaroğlu'nun açtığı dava karara bağlandı. Peki, Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat ödüyor mu, ödeyecek mi, aldı mı? İşte detaylar…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu aleyhine açtığı tazminat davasını yönelik karar nihayet çıktı. Karara göre eski İçişleri Bakanı ve İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu tazminat ödemeye mahkum edildi. Peki, Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu'na tazminat ödüyor mu, ödeyecek mi, aldı mı? İşte detaylar…

SÜLEYMAN SOYLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA TAZMİNAT ÖDEYECEK Mİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu aleyhine açtığı tazminat davasını kazandı. Soylu, Kılıçdaroğlu'na 40 bin lira ödeyecek.

SÜLEYMAN SOYLU KEMAL KILIÇDAROĞLU TAZMİNAT AÇIKLAMASI

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'li Soylu aleyhine 18 Kasım 2022 tarihindeki sözleri nedeniyle açtıkları tazminat davasını kazandıklarını duyurdu. Çelik, S"üleyman Soylu'dan, seviyesizliğinin hesabını soracağımızı söylemiştik! Sözümüzü tuttuk... 18.11.2022 Tarihli hakareti nedeniyle Soylu aleyhine açtığımız davayı kazandık. Ankara 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın bugünkü son duruşmasında, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu lehine 40.000 ₺ Tazminata hükmedildi. Soylu ve benzerlerini üzmeye, onlardan hesap sormaya devam edeceğiz..." dedi.

SÜLEYMAN SOYLU KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA NEDEN TAZMİNAT ÖDÜYOR?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2022'de bütçe görüşmelerinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik "Kara parayı aklayan da uyuşturucu ticareti yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir." ifadelerini kullanmıştı.