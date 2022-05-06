Süleyman Soylu hangi takımlı? Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Trabzonspor'un şampiyonluk maçında açtığı pankarta ilişkin sözleriyle gündem olan Ali Koç'un İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili sözleri de gündem oldu. Bu gelişmenin ardından Süleyman Soylu hangi takımlı? Süleyman Soylu Fenerbahçe Kongre Üyesi mi? soruları merak konusu oldu. İşte Ali Koç'un Süleyman Soylu ile ilgili sözleri haberimizde...

ALİ KOÇ'TAN İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'YA TEŞEKKÜR

Ali Koç'un bugünkü toplantısından Süleyman Soylu ile ilgili sözleri:

"İkinci bilgi; 2016 yılında Cumhurbaşkanlığı resmi internet sitesinde yayınlanan içeriğe bakalım; 15 Temmuz'a giden yolda, sözde şike davası da bu adımlardan birisi olarak ifade ediliyor. 15 Temmuz ile 3 Temmuz bağı alenen ortada sergileniyor Cumhurbaşkanlığı internet sitesi tarafından. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü adlı, önsözünü Fenerbahçe Kongre Üyesi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'nun yazdığı kitaptır. 2010 yılında HSKY'nın yapısında yapılan değişikliği seçimle belirlenen üye koltukları örgüt ele geçirmiştir. Bu sayede yargıtay üyelerinnin büyük bir kısmını belirlemiştir. Örgüt, hukuksuz bir şekilde yürütülen Ergenekon, Balyoz, Oda TV, şike gibi kumpas davaları ile sansasyon yaratmıştır diyor. Sayın İçişleri Bakanına da şundan teşekkür etmemiz lazım; kutlamalarda 38 yıl sonra gelen şampiyonluğu ifade etmiştir. Aslında gerçekleri bir kez daha teyit etmişti. Kongre üyemiz olarak bizi ne kadar üzse de o görüntüler, buradan çıkaracağımız bir pozitif bir geri bildirim olabilir."

SÜLEYMAN SOYLU FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİ Mİ?

Ali Koç'un bugünkü sözlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Fenerbahçe Kongre üyesidir.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

Süleyman Soylu, Türk siyasetçi. Mevcut Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı. 2015-2016 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisine katılmadan önce 2008-2009 yılları arasında Demokrat Parti Genel Başkanlığı yaptı.

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