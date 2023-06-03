TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Süleyman Soylu görevden alındı mı? Süleyman Soylu yeni kabinede yok mu? Süleyman Soylu ne bakanı oldu, görevi ne?

Süleyman Soylu görevden alındı mı? Süleyman Soylu yeni kabinede yok mu? Süleyman Soylu ne bakanı oldu, görevi ne? Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıkladı.

SÜLEYMAN SOYLU MİLLETVEKİLİ Mİ?

Süleyman Soylu, 28.Dönem Milletvekilleri Genel Seçim sonuçlarının ardından milletvekili seçildi. Süleyman Soylu, AK Parti İstanbul 2. Bölge'den milletvekili oldu.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN YENİ GÖREVİ NEDİR?

Mevlüt Çavuşoğlu, yeni kabinede bakan olarak görevlendirilmedi.

İŞTE YENİ KABİNE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu