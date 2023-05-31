Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2. tur seçimlerinden zaferle ayrılmasının gözler yeni kurulacak kabineye çevrildi. Kulislerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yeni dönemde kabinede olmayacağı yerine ise Ankara Valisi Vasip Şahin'in geçeceği konuşuluyor. Süleyman Soylu bakan olmayacak mı? Yeni kabinede Süleyman Soylu yok mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabinede değişiklik sinyali verirken, gözler bakanlık görevini üstelenecek yeni isimlere çevrildi. Yeni dönemde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabinede yer almayacağı öne sürülüyor. Kulislerde Soylu'nun yerine Ankara Valisi Vasip Şahin'in görevi üstleneceği konuşuluyor.

Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yardımcılarının sayısını da artırabileceği konuşulanlar arasında. Güvenlik ve ekonomiden sorumlu iki cumhurbaşkanlığı yardımcılığına kesin gözüyle bakılırken, bu sayının 5 civarında olması da muhtemel. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu süreçte Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici başta olmak üzere birkaç ismi de cumhurbaşkanı yardımcılığına getirebileceği söyleniyor.