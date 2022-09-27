Gündemde yer alan haberlerden biri ise Süleyman Soylu'nun istifa ettiği yönünde olması üzerine vatandaşın konu ile ilgili merak ettiği bazı şeyler oldu. Vatandaşın merak ettiği şeylerden biri ise Süleyman Soylu affını istedi haberleri doğru mu? Süleyman Soylu affını mı istedi?

İçişleri Bakanı istifa mı etti? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa mı etti? İstifa iddiası doğru mu?

Süleyman Soylu affını istedi haberleri doğru mu? Sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılmakta. Gündemde Süleyman Soylu'nun istifa ettiği haberleri yer alıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Vatandaş ise merakla Süleyman Soylu affını mı istedi? Sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Süleyman Soylu affını istedi haberleri doğru mu? Süleyman Soylu affını mı istedi?

SÜLEYMAN SOYLU AFFINI İSTEDİ HABERLERİ DOĞRU MU?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun görevden "affını" istediği iddiası büyük yankı uyandırdı. Soylu cephesinden iddialara ilişkin henüz bir açıklama olmamasına rağmen konuyla ilgili sosyal medyada kısa süre içerinden binlerce tweet atıldı. #SüleymanSoylu ve #İstifa başlıkları ile atılan tweetlerde Bakan Soylu'ya destek veren de istifa kararını isabetli olduğunu savunan da var.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl önce ilk kez sokağa çıkma yasağı ilan edildiği gün olan 10 Nisan'da Türkiye'nin dört bir yanından izdiham görüntüleri gelmişti. Açıklamanın yaklaşık 2 buçuk saat önce yapılması ve detaylı bilgi de verilmemesi nedeniyle halk, marketlere akın etmişti. Bu açıklamanın yasak saatine kısa bir süre kala yapılması nedeniyle Bakan Soylu eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIM BENİ BAĞIŞLASIN"

İçişleri Bakanı Soylu da bunun ardından hata yaptığını belirterek 'affını' istemişti. İstifasını ise şu sözlerle duyurmuştu: "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı. Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı. İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı. Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın... Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum... Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık... Allah milletimizi korusun..."

Bakan Soylu'nun bu istifası ise Cumhurbaşkanlığı'ndan dönmüştü. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bir makam sahibinin istifasını sunması kendi takdiridir, fakat nihai karar sayın Cumhurbaşkanımıza aittir. İçişleri Bakanımızın istifası kabul edilmemiştir, kendisi görevine devam edecektir" denilmişti.