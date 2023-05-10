Süleyman Soylu aday mı? 2023 Süleyman Soylu nereden, hangi ilden aday oldu?

14 Mayıs seçimlerine kısa süre kala merak edilenler oldukça fazla. Vatandaşların gündeminde yer alan seçim ile ilgili merak edilenler arasında ise Süleyman Soylu aday mı? 2023 Süleyman Soylu milletvekili adayı mı soruları yer alıyor. Peki, Süleyman Soylu aday mı? 2023 Süleyman Soylu milletvekili adayı mı? İşte detaylar...