Eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Süleyman Servet Sazak'ın hayatı, biyografisi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Süleyman Servet Sazak kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, hangi partili? Süleyman Servet Sazak ile ilgili detaylar yazımızda...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Süleyman Servet Sazak geliyor. Peki, Süleyman Servet Sazak kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Süleyman Servet Sazak'ın hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

SÜLEYMAN SERVET SAZAK KİMDİR?

Süleyman Servet Sazak (d. 17 Temmuz 1955, Kaliforniya), Türk iş insanı ve siyasetçi.

Uzun yıllar aile şirketin Yüksel İnşaat'ta yöneticilik yapan Sazak, 1999 Türkiye genel seçimlerinde, Milliyetçi Hareket Partisi Eskişehir milletvekili olarak meclise girdi.

Kişisel hayatı

Sazak evli ve iki çocuk babasıdır. 12 Eylül döneminde suikasta uğrayan, Türkiye Gümrük ve Tekel Bakanı da olan Gün Sazak'ın oğlu, Atatürk'ün silah arkadaşlarından, kurucu meclis üyeliği ve uzun dönem milletvekilliği yapmış Emin Sazak'ın torunudur. Amcalarından Güven Sazak Fenerbahçe SK başkanlığı, Yılmaz Sazak ise Türkiye Atletizm Federasyonu başkanlığı yapmıştır.

Süleyman Sazak 1999 seçimlerinde Eskişehir'de Milliyetçi Hareket Partisi'nden milletvekili seçildi. Sazak, MHP'nin Eskişehir'den çıkardığı ilk milletvekili oldu.