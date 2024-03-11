Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Konak Belediye Başkan adayı Süleyman Şenol'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Süleyman Şenol kimdir? Zafer Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Süleyman Şenol kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN ŞENOL KİMDİR?

1960 yılında Beyşehir'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Beyşehir'de tamamladı.

1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1984 yılında eczanesini açtı.

1985 yılında askerliğini tamamlandı.

Beyşehir'de çok sayıda dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde görevler aldı. Beyşehir Vakfını kurdu. Halen başkanlığını sürdürmektedir.

Doğru Yol partisinde siyasete başladı.

DYP'nin çeşitli kademelerinde görevler aldı 2007 genel seçimlerinde DYP Konya 3. sıra milletvekili adayı oldu.

2014 yerel seçimlerinde MHP Beyşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yüzde 46,5 oy aldı.

Eczacılık akaryakıt istasyonculuğu ağız ve diş sağılığı polikliniği işletmeciliği ve serbest ticaret yapmaktadır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.

Süleyman Şenol, Zafer Partisi'nin Konak Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.