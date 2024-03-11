Üye Girişi
Haberler

Süleyman Şenol kimdir? Zafer Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Süleyman Şenol kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:

Süleyman Şenol kimdir? Zafer Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Süleyman Şenol kaç yaşında, nereli? Zafer Partisi'nin İzmir Konak Belediye Başkan adayı olan Süleyman Şenol hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor.

Zafer Partisi 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Belediye Başkan adaylarını tanıtmıştı. Bayraklı'da Eyüp Tunç, Bornova'da Belgin Çiçeksever, Buca'da Mustafa Dinçer, Karabağlar'da Sedat Üzen, Konak'ta Süleyman Şenol, Urla'da Berna Camcı, Torbalı'da Emine Göçay, Çeşme'de Zehra Turnacı, Karşıyaka'da Cengiz Gökbayrak ve Tire'de Turan Güraksın'ı aday göstermişti. Konak Belediye Başkan adayı Süleyman Şenol'un kim olduğu merak ediliyor. Peki, Süleyman Şenol kimdir? Zafer Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Süleyman Şenol kaç yaşında, nereli?

SÜLEYMAN ŞENOL KİMDİR?

  • 1960 yılında Beyşehir'de doğdu.
  • İlk, orta ve lise eğitimini Beyşehir'de tamamladı.
  • 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi. 1984 yılında eczanesini açtı.
  • 1985 yılında askerliğini tamamlandı.
  • Beyşehir'de çok sayıda dernek ve sosyal sorumluluk projelerinde görevler aldı. Beyşehir Vakfını kurdu. Halen başkanlığını sürdürmektedir.
  • Doğru Yol partisinde siyasete başladı.
  • DYP'nin çeşitli kademelerinde görevler aldı 2007 genel seçimlerinde DYP Konya 3. sıra milletvekili adayı oldu.
  • 2014 yerel seçimlerinde MHP Beyşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Yüzde 46,5 oy aldı.
  • Eczacılık akaryakıt istasyonculuğu ağız ve diş sağılığı polikliniği işletmeciliği ve serbest ticaret yapmaktadır.
  • Evli ve 3 çocuk babasıdır.
  • 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Milliyetçi Hareket Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.
  • Süleyman Şenol, Zafer Partisi'nin Konak Belediye Başkan adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri Süleyman Şenol Zafer Partisi Gündem Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Ömer Ercan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı Ömer Ercan kaç yaşında, nereli? Mahmut Celal Ünsal kimdir? Memleket Partisi Ankara Şereflikoçhisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Celal Ünsal kaç yaşında, nereli? kimdir? Zafer Partisi İzmir- Karşıyaka Belediye Başkan adayı Cengiz Gökbayrak kaç yaşında, nereli? Selahattin Erniş kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çiğli Belediye Başkan adayı Selahattin Erniş kaç yaşında, nereli? İbrahim Çakır kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Güdül Belediye Başkan Adayı İbrahim Çakır kaç yaşında, nereli? Ziya Kirzuk kimdir? Memleket Partisi Ankara Sincan Belediye Başkan Adayı Ziya Kirzuk kaç yaşında, nereli? Murat Aslandoğdu kimdir? Memleket Partisi Ankara Pursaklar Belediye Başkan Adayı Murat Aslandoğdu kaç yaşında, nereli? Salih Aydemir kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Salih Aydemir kaç yaşında, nereli? Zehra Turnacı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Çeşme belediye Başkan adayı Zehra Turnacı kaç yaşında, nereli? Emine Göçay kimdir? Zafer Partisi İzmir- Torbalı Belediye Başkan adayı Emine Göçay kaç yaşında, nereli? Alparslan İlgün kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Evren Belediye Başkan Adayı Alparslan İlgün kaç yaşında, nereli? Özkan Çelik kimdir? Memleket Partisi Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Özkan Çelik kaç yaşında, nereli? Berna Camcı kimdir? Zafer Partisi İzmir- Urla Belediye Başkan adayı Berna Camcı kaç yaşında, nereli? Abdulkadir Baloğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Etimesgut Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Baloğlu kaç yaşında, nereli? Mert Kaya kimdir? Memleket Partisi Ankara Nallıhan Belediye Başkan Adayı Mert Kaya kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title