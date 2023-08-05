Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık hakkındaki araştırmalar sürüyor. Birçok kişi tarafından Süleyman Özışık öldü mü? Sorusu araştırılmakta. Peki, Süleyman Özışık öldü mü? Süleyman Özışık neden öldü, ölüm sebebi ne?

Süleyman Özışık öldü mü? Sorusu, özellikle sosyal medya üzerinde yer almakta olan haberler nedeniyle merak ediliyor ve araştırılıyor. Bir süredir kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Peki, Süleyman Özışık öldü mü? Süleyman Özışık neden öldü, ölüm sebebi ne?

SÜLEYMAN ÖZIŞIK ÖLDÜ MÜ?

Kanser hastalığıyla mücadele eden gazeteci Süleyman Özışık, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşi Hadi Özışık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vefat haberini duyurdu.

SÜLEYMAN ÖZIŞIK NEDEN ÖLDÜ, ÖLÜM SEBEBİ NE?

Hadi Özışık, 2 Ağustos'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleyman Özışık'ın sağlık durumunun kötüye gittiğini söylemişti. Özışık, "Keşke güzel haber verebilsem, keşke 15 gün önce söylediğim gibi 'Daha iyi' diyebilsem. Maalesef o illet hastalık doktorların bütün uğraşlarına rağmen Süleyman'ın yakasını bırakmıyor. Ramazan ayında doktorların 'Kaybediyoruz' dediği Süleyman 'Duanın gücü' ile yoğun bakımdan çıkmış, çok iyi bir süreç geçirmişti. Bir hafta öncesine kadar artık taburcu olma hayalleri kurmuştuk. Ne yazık ki o illet hastalığın iliklerine kadar ulaşması Süleyman'ı tekrar eski günlerine götürdü. Maalesef bir kez daha yoğun bakım sinyali veriyor. Süleyman'ın sevenlerinden, dostlarından, arkadaşlarından bir kez dua talep ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun" demişti.