Süleyman Özışık kimdir? Süleyman Özışık hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda internet üzerinde araştırılan isimlerden bir tanesi Süleyman Özışık oluyor ve vatandaşlar tarafından Süleyman Özışık kimdir? Sorusu araştırılıyor. Peki, Süleyman Özışık kimdir? Süleyman Özışık kaç yaşında, nereli? Süleyman Özışık hayatı ve biyografisi!

Süleyman Özışık kimdir? Sorusu, son günlerde gündemde yer alan sorular arasında bulunuyor ve internet üzerinde sık sık araştırılıyor. Bu haberimiz içerisinde hakkında birçok detay merak edilen Süleyman Özışık kimdir? Ve Süleyman Özışık kaç yaşında, ne iş yapıyor? Sorularını yanıtladık. Süleyman Özışık kimdir? Süleyman Özışık kaç yaşında, nereli? Süleyman Özışık hayatı ve biyografisi!

SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı. Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı. Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı. Köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.