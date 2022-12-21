Süleyman Mert Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Süleyman Mert Özdemir'in hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Süleyman Mert Özdemir geliyor. Peki, Süleyman Mert Özdemir kimdir, aslen nereli, mesleği ne? Süleyman Mert Özdemir'in hayatı, biyografisi ve kariyeri hakkında bilgiler haberimizde...

Yönetmen Süleyman Mert Özdemir bugün Masterchef'e konuk olacak. Masterchef dış çekim konuklarından olan Süleyman Mert Özdemir kimdir merak ediliyor. Peki, Süleyman Mert Özdemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, doğum tarihi kaç, evli mi? İşte detaylar...

SÜLEYMAN MERT ÖZDEMİR KİMDİR?

Süleyman Mert Özdemir 1984 İstanbul doğumludur. Süleyman Mert Özdemir yönetmendir. Dumlupınar Üniversitesinde İşletme mezunu olan Süleyman Mert Özdemir Senaryo ve Yönetmenlik üzerine eğitim almıştır. 2014'ten beri birçok dizi ve filmde yönetmenlik yapmıştır. Süleyman Mert Özdemir 21 Aralık 2022 tarihinde Masterchef'e konuk olacaktır.

Yönetmenliğini yaptığı projeler: