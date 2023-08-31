Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Süleyman Hurma hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Süleyman Hurma'nın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Süleyman Hurma kimdir? Kaç yaşında, nereli? Süleyman Hurma hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Süleyman Hurma hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Süleyman Hurma'nın hayatını araştırıyor. Peki, Süleyman Hurma kimdir? Kaç yaşında, nereli? Süleyman Hurma hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

SÜLEYMAN HURMA KİMDİR?

Süleyman Hurma (d. 3 Aralık 1964; Refahiye, Erzincan), Türk spor yöneticisi. Fatih Karagümrük'ün sahibi ve başkanıdır. Karagümrük'ten önce çeşitli kulüplerde menajerlik ve sportif direktörlük görevlerini yürüttü. Karagümrük'ü satın aldıktan sonra takım 2 sezon üst üste lig yükselerek 36 yıl sonra Süper Lig'e çıktı.

Süleyman Hurma

Trabzonspor, Samsunspor ve Kayserispor takımlarında menajerlik yaptı. Türk futbolunda yaptığı transferlerle adından söz ettirdi. Gökhan Ünal, Mehmet Topuz, Serdar Kesimal, Nordin Amrabat, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Dursun gibi oyuncuları yüksek bedellerle sattı.