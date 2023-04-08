Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde sen sevilen karakterlerden birisi olan Süleyman Çakır öldü mü? Sorusu gündemde yer alıyor ve birçok kişi tarafından araştırılıyor. Peki, Süleyman Çakır öldü mü? Süleyman Çakır ne zaman, hangi tarihte öldü?

Süleyman Çakır, karakterinin 19'ınci ölüm yıl dönümünde birçok kişi tarafından Süleyman Çakır öldü mü? Soruları merak edilmeye ve arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz yıl, Oyuncu Oktar Kaynarca, yıllar önce Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır rolünün ölüm yıl dönümüne özel video paylaşarak hayranlarına teşekkür etmişti. Peki, Süleyman Çakır öldü mü? Süleyman Çakır ne zaman, hangi tarihte öldü?

SÜLEYMAN ÇAKIR ÖLDÜ MÜ?

Türk dizi tarihinin efsane dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır karakteri yıllar geçmesine rağmen unutulmadı. Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm yıl dönümünde anılıyor. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır karakteri 8 Nisan 2004 tarihinde öldürülmüştü.

OKTAY KAYNARCA'DAN PAYLAŞIM GECİKMEDİ

Yıllar önce oynadığı Süleyman Çakır karakterinin ölüm yıl dönümünde sessiz kalamayan Oktay Kaynarca ise Instagram hesabından bir video yayınlayarak "Rahmetliyi tanırdım. Dürüst, mert, gözü pek, yiğit bir arkadaştı. Sevenlerine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin" dedi.