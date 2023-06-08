ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'örgüt yöneticiliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanan Gazi Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, 'silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Süleyman Büyükberber kimdir? Süleyman Büyükberber suçu ne?

SÜLEYMAN BÜYÜKBERBER KİMDİR?

Prof. Dr. Süleyman Büyükberber, (d. 1965, Kayseri) İç Hastalıkları ve Onkoloji uzmanı, doktor, akademisyen. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988'de mezun olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini 1994 yılında tamamlamıştır. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalında Yardımcı Doçent(1995- 1999), Nebraska Üniversitesi Eppley Kanser Merkezinde araştırma görevlisi(1996-1997), Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bilim dalında doçent(1999-2003) ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji bilim dalında profesör(2004-2005) olarak çalışmıştır.

2006 yılından beri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanlığını, yine 2006 yılından beri Anadolu Tıbbi Onkoloji Derneği başkanlığını, ve 2012 yılından beri onkoloji konusunda dünyanın ikinci büyük birliği olan NEMA (Near East Mid Asia Medical Oncology Associations) kurucu başkanlığı görevlerini sürdürmekte.

2012 yılı haziran ayında Gazi Üniversitesinde yapılan rektörlük seçimlerinde rektör adayı olmuştur. Seçimler sonucunda 511 oy alarak birinci sırada seçilen Prof. Dr. Ayşe Dursun karşısında 188 oy alarak 5. olmuştur. Ancak YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilen listede üçüncü sırada yer almış, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Gazi Üniversitesi Rektörü olarak seçimlerde beşinci sırada yer alan Prof. Dr. Süleyman Büyükberber atanmıştır. 6 Ağustos 2012 tarihinde rektörlük görevini Prof. Rıza Ayhan'dan teslim almıştır.