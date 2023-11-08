Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası, mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi ile eşi Yasince fiziksel dönüşümleriyle de dikkat çekiyor. Arama motorlarında ise Şulemsi'nin eski hali nedir? Şulemsi ve eşinin eski görüntüleri araştırıldı.

Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin servetiyle ilgili iddiaların yanı sıra fiziksel değişimleri de şu sıralar çok konuşulur oldu. Peki, Şulemsi'nin eski hali nedir? İşte Şulemsi ve eşinin eski görüntüleri!

ŞULEMSİ'NİN ESKİ HALİ NEDİR?



Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklanması sonrası, mal varlığıyla gündeme gelen fenomen Şulemsi ile eşi Yasince fiziksel dönüşümleriyle de dikkat çekiyor. Çiftin estetik olmadan önceki halleriyle şimdiki halleri arasında dağlar kadar fark var.

Sosyal medyada Şulemsi olarak bilinen Şule Kayatürk ile eşinin servetleri konuşula dursun çiftin estetik halleri yeniden gündem oldu. Ankara'da bir güzellik merkezi sahibi olan Kayatürk ile eşinin eski ve yeni hallerini gösteren fotoğraflar sosyal medyada yayıldı. Şule Kayatürk'ün kilo verdiği ve yüzüne çeşitli estetik operasyon yaptırdığı gözlemlendi.

İşte Şulemsi'nin geçmişten günümüze değişimleri;

ŞULEMSİ KİMDİR?

Şule Kayatürk, instagramda "Şulemsi" kullanıcı adıyla yer alıyor. 26 yaşında olan ismin serveti ise gündem oldu. Birçok villa, daire, helikopter, iş yeri olan isim merak ediliyor. Güzellik merkezi sahibi olan Kayatürk'ün yıllar içerisindeki büyük değişimi ise gözlerden kaçmadı.

ŞULEMSİ'NİN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Şule Kayatürk, instagramda "@sulemsi" kullanıcı adıyla yer alıyor. 1 Milyon takipçisi olan isim takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.