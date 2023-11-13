Şulemsi kimdir? Şule Kayatürk kaç yaşında, nereli? Şulemsi ne iş yapıyor?

Sosyal medyada Şulemsi adıyla tanınan Şule Kayatürk, geniş takipçi kitlesi ile dikkat çeken bir isim. Son günlerde mal varlığıyla gündeme gelen Şule Kayatürk'ün yaşı ve kim olduğu merak konusu. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla tanınan Şule Kayatürk hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Şulemsi kimdir? Şule Kayatürk kaç yaşında, nereli? Şulemsi eşi kim? Detaylar haberimizde...

ŞULEMSİ KİMDİR?

"Şulemsi" olarak tanınan 26 yaşında Şule Kayatürk ile eşi Yasin Türk'ün gösterişli hayatlarının yanı sıra 16 villa, 28 daire, bir helikopter, 173 iş yeri ve bir yat sahibi olduğu iddia edildi. Son model arabası ve gösterişli hayatıyla adından söz ettiren Şulemsi, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada mal varlığı iddiasını yalanladı. Avukatının açıklamasını 1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlanan fenomen, "Atılan tweetler, gelen yorum ve mesajlarda dahil olmak üzere, haksız yere uğradığım maddi ve manevi rahatsızlığın hesabını hukuksal boyutta arayacağız . Sizleri seviyorum, selametle" dedi.