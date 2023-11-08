Son günlerde gündemde yer alan sosyal medya fenomeni Şulemsi hakkında merak edilenler var. Arama motorlarında ise Şulemsi kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? Şulemsi'nin instagram hesabı nedir? soruları araştırıldı.

Şule Kayatürk ismindeki isim merak ediliyor. Gündemde yer alan Şulemsi'nin kim olduğu araştırılıyor. Dilan Polat olaylarının ardından Şulemsi kimdir? Kaç yaşında, mesleği nedir? (Şule Kayatürk) Şulemsi'nin instagram hesabı nedir? soruları merak edildi.

ŞULEMSİ KİMDİR?

Şule Kayatürk, instagramda "Şulemsi" kullanıcı adıyla yer alıyor. 26 yaşında olan ismin serveti ise gündem oldu. Birçok villa, daire, helikopter, iş yeri olan isim merak ediliyor. Güzellik merkezi sahibi olan Kayatürk'ün yıllar içerisindeki büyük değişimi ise gözlerden kaçmadı.

ŞULEMSİ'NİN İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Şule Kayatürk, instagramda "@sulemsi" kullanıcı adıyla yer alıyor. 1 Milyon takipçisi olan isim takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.