Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Şule Kayatürk'ün hayatı, kariyeri ve mesleği hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Şulemsi kim? Şule Kayatürk kimdir, mesleği ne, yaşı kaç?

Şule Kayatürk, instagramda "Şulemsi" kullanıcı adıyla yer alıyor. 26 yaşında olan ismin serveti ise gündem oldu. Birçok villa, daire, helikopter, iş yeri olan isim merak ediliyor. Güzellik merkezi sahibi olan Kayatürk'ün yıllar içerisindeki büyük değişimi ise gözlerden kaçmadı.

Şule Kayatürk, instagramda 1 Milyon takipçisi olan isim takipçileri tarafından yakından takip ediliyor.