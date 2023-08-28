Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şule Yüksel Şenler'in kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şule Yüksel Şenler hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şule Yüksel Şenler hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şule Yüksel Şenler'in hayatını araştırıyor. Peki, Şule Yüksel Şenler kimdir? Kaç yaşında, nereli? Şule Yüksel Şenler hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞULE YÜKSEL ŞENLER KİMDİR?

Şule Yüksel Şenler (29 Mayıs 1938; Kayseri - 28 Ağustos 2019; İstanbul), Türk yazar.

Ailesi aslen Kıbrıslıdır. Küçükken ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Öğrenimini ortaokul ikinci sınıfta bıraktı. Bir terzinin yanında çalışmaya başladı. Bu, onun ileride kendi başörtüsü modelini oluşturmasına yol açtı. 21 yaşında gazetecilik yapmaya başladı. 1965'te tesettüre girdi. Yeni İstiklal gazetesindeki yazıları nedeniyle hakkında davalar açıldı. Anadoluyu dolaşarak verdiği konferanslarla tartışmalar başlatmıştır. Ondan etkilenen genç kızların başlarını aynı şekilde örtmeleriyle bu tarz örtü şulebaşı olarak anılmaya başlandı. Hür Söz, Yeni İstiklal, Babıalide Sabah gazetelerinde kadın sayfası yaptı. Bugün gazetesinde 1967-71'de köşe yazarı idi. Seher Vakti dergisinin başyazarı oldu. Huzur Sokağı adlı romanı filme alındı. Yücel Çakmaklı'nın yönettiği Birleşen Yollar adlı filmin baş rollerinde İzzet Günay ve Türkân Şoray oynadı.

Huzur Sokağı adlı romanı daha sonra aynı adla dizi olmuş ve ATV'de yayınlanmıştır. Ancak Şule Yüksel Şenler Zaman gazetesi röportaj yazarı Tuğba Kaplan'a dizinin çekiminden ilk etapta haberinin olmadığını, kendisinin de herkes gibi televizyondaki fragmanlardan öğrendiğini söylemiştir. Ayrıca hayli kırıldığını ve endişelendiğini belirtmiştir.

28 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul'da vefat eden Şule Yüksel Şenler'in mezarı, Eyüp Sultan'da, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi haziresindedir.