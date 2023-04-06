Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Şule Aydın hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Şule Aydın'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Şule Aydın hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Şule Aydın hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Şule Aydın'ın hayatını araştırıyor. Peki, Şule Aydın kimdir? Şule Aydın kaç yaşında, nereli? Şule Aydın hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ŞULE AYDIN KİMDİR?

Şule Aydın gazeteci yazardır. Turizm konusunda birçok kitabı bulunmaktadır. Şule Aydın, gezi, turizm, gezi rehberleri kategorilerinde eserler yazdı. Başlıca kitapları alfabetik sırayla; Kriz ve Stres Yönetimi, Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi, Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler olarak sayılabilir. Şule Aydın tarafından yazılan son kitap "Turizm İşletmelerinde Çalışan İlişkileri Yönetimi", Detay Yayıncılık - Akademik Kitaplar tarafından okurların beğenisine sunulmuştur.