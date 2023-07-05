Sular yükseldi, Batık Şehir görünmez hale geldi

ELAZIĞ - Doğunun gizli denizi olarak bilinen Hazar Gölü'nde u seviyesinin yükselmesiyle birlikte Batık Şehir sular altında kalarak tamamen görünmez hale geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde 1890'lı yıllarda oluşan depremle beraber sular altında kaldığı tahmin edilen ve geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan batık şehir bir çok dönemin izlerini barındırdığı biliniyor. Dalış turizminin gözde mekanları olma yolunda ilerleyen Batık Şehir, Hazar Gölü'ndeki debinin yükselmesiyle birlikte tamamen sular altında kaldı. Daha önce su seviyesinin düşmesiyle ortaya çıkan 1,5 kilometrelik kale surları da bu sene debinin yükselmesiyle tamamen kayıp oldu. Daha önce dron ile çekilen kuş bakışı görüntülerde belirlin olan su altındaki yapı, artık tamamen görülmez hale geldi.

Yağışlardan dolayı debinin yükseldiğini belirten Sürek Köyü Muhtarı Ahmet Gönültaş, "Bundan dolayı Batık Şehir'de suyun altında kalarak görülemez hale geldi. İlerleyen süreçlerde havaların ısınmasıyla sular çekilecek ve Batık Şehir yeniden ortaya çıkacaktır. Bu seneki yağışlar çoktu. O yüzden batık şehir su altında kaldı. Buraya gelip dalış yapıyorlar" dedi.