Sular ne zaman gelecek? İSKİ 8 MART SU KESİNTİSİ! İstanbul Beyoğlu, Kağıthane, Eyüpsultan, Beşiktaş'ta sular kaçta gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Sular ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İstanbul su kesintisi olan yerler yayınlandı. İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( İski ) 8 Mart Salı günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Esenler, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer, Tuzla ve Üsküdar ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 8 Mart Salı İstanbul su kesintisi saatleri...

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Kağıthane, Eyüpsultan, Beyoğlu, Beşiktaş ve Şişli'nin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek.

KESİNTİ YAŞANACAK İLÇE VE MAHALLELER

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."

ARIZA KESİNTİ

Arıza Kesinti

İlçe : Ataşehir

Etkilenen Mahalleler : Yeni Çamlıca Mah,Yenişehir Mah,Mimar Sinan Mah,Atatürk Mah,Mevlana Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.03.2022 10:43

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Yapılan Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Oluşmuştur.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 15:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Talatpaşa Mah,Telsizler Mah,Seyrantepe Mah,Sultan Selim Mah,Yahya Kemal Mah,Çeliktepe Mah,Şirintepe Mah,Yeşilce Mah,Çağlayan Mah,Ortabayır Mah,Gürsel Mah,Hamidiye Mah,Emniyet Evleri Mah,Gültepe Mah,Harmantepe Mah,Merkez Mah,Nurtepe Mah,Hürriyet Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Arıza Sebebi : Arıza Sebebi İle Basınç Düşüklüğü

Açıklama : Kağıthane Eski Terfi Merkezinde Yapılan Bakım Ve İyileştirme Çalışmaları Sebebiyle Basınç Düşüklüğü Oluşmuştur.

Başlama Tarihi : 08.03.2022 15:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Zekeriyaköy Mah,Uskumruköy Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.03.2022 13:48

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Acıbadem Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 08.03.2022 15:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 8.3.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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